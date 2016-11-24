П.Клімкін назвав найбільшим досягненням України і ЄС на саміті атмосферу дружньої довіри
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що головним досягненням України та ЄС є атмосфера дружньої довіри та солідарності на саміті. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“На саміті багато цікавої конкретики, але головне досягнення України та ЄС — це атмосфера солідарності та дружньої довіри. І не лише під час самітів. Так само було в Нью-Йорку під час ухвалення резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму”, — зазначив П.Клімкін.