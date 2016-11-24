П.Клімкін назвав найбільшим досягненням України і ЄС на саміті атмосферу дружньої довіри

“На саміті багато цікавої конкретики, але головне досягнення України та ЄС — це атмосфера солідарності та дружньої довіри. І не лише під час самітів. Так само було в Нью-Йорку під час ухвалення резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму”, — зазначив П.Клімкін.