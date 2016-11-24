П.Климкин назвал самым большим достижением Украины и ЕС на саммите атмосферу дружеского доверия

"На саммите много интересной конкретики, но главное достижение Украины и ЕС - это атмосфера солидарности и дружеского доверия. И не только во время саммитов. Так же было в Нью-Йорке во время принятия резолюции по ситуации с правами человека в Крыму", - отметил П.Климкин.