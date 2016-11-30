Озброєного чоловіка поліцейські затримали у Полтаві

Так, сьогодні вранці у Полтаві працівники спецпідрозділу КОРД, за участю працівників кіберполіції та представників Генпрокуратури провели операцію по затриманню особи, яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень. Під час операції по затриманню, підозрюваний чинив збройний опір і намагався втекти, але був обеззброєний і затриманий.

Правоохоронці вилучили у затриманого дві одиниці зброї. Досудове розслідування наразі триває.