Озброєного чоловіка поліцейські затримали у Полтаві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Полтаві правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.
Так, сьогодні вранці у Полтаві працівники спецпідрозділу КОРД, за участю працівників кіберполіції та представників Генпрокуратури провели операцію по затриманню особи, яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень. Під час операції по затриманню, підозрюваний чинив збройний опір і намагався втекти, але був обеззброєний і затриманий.
Правоохоронці вилучили у затриманого дві одиниці зброї. Досудове розслідування наразі триває.