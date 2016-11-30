Вооруженного мужчину полицейские задержали в Полтаве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Полтаве правоохранители задержали вооруженного мужчину, который подозревается в совершении уголовных преступлений. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Полтавской области.
Так, сегодня утром в Полтаве работники спецподразделения КОВД, с участием работников киберполиции и представителей Генпрокуратуры провели операцию по задержанию лица, подозреваемого в совершении уголовных преступлений. Во время операции по задержанию, подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и пытался скрыться, но был обезоружен и задержан.
Правоохранители изъяли у задержанного две единицы оружия. Досудебное расследование пока продолжается.