Вооруженного мужчину полицейские задержали в Полтаве

Так, сегодня утром в Полтаве работники спецподразделения КОВД, с участием работников киберполиции и представителей Генпрокуратуры провели операцию по задержанию лица, подозреваемого в совершении уголовных преступлений. Во время операции по задержанию, подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и пытался скрыться, но был обезоружен и задержан.

Правоохранители изъяли у задержанного две единицы оружия. Досудебное расследование пока продолжается.