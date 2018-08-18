Озброєний бойовик заборонив проїзд патрулю ОБСЄ неподалік від Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Озброєний бойовик заборонив проїзд патрулю спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Миколаївці неподалік від Маріуполя. Про це йдеться у черговому звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
"У н. п. Миколаївка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Маріуполя) озброєний член збройних формувань не дозволив членам патруля місії продовжити рух по 2 автошляхам, що ведуть на захід у напрямку річки Кальміус", - повідомили у місії.
Через кілька хвилин, коли патруль СММ прямував до Миколаївки, цей же чоловік затримав спостерігачів і повідомив, що патруль місії повинен залишитися в населеному пункті, додали в ОБСЄ.
Нагадаємо, патруль ОБСЄ на Донбасі потрапив під обстріл. МЗС України засудило напад.