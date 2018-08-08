Отруєння у Львівській області: до лікарні потрапили шестеро відвідувачів кафе
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 серпня. УНН. У місті Стрий Львівської області отруїлися шестеро людей, які харчувалися у місцевому кафе-барі. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
"У Боринську комунальну міську лікарню (Турківський район) госпіталізували 4 осіб із діагнозом "харчова токсикоінфекція" та ще 2 осіб із діагнозом "гостра кишкова інфекція" - у Жидачівську центральну районну лікарню. Всі вони 5 серпня харчувались в кафе-барі "Степ-Леон", що у Стрию", - повідомили у департаменті.
Усіх людей госпіталізували. Нині обставини інциденту встановлюються.
Нагадаємо, у готелі "Джем", у селі Раковець Львівської області, сталося масове отруєння. За медичною допомогою звернулися 30 людей. До лікарні госпіталізували 25 осіб, з них 24 - діти. При зборі епіданамнезу з'ясувалося, що постраждалі вживали в їжу курячі яйця, млинці, борщ зі сметаною та молочну продукцію. Крім того, готель не був зареєстрований як оператор потужності.