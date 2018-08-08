Отравление во Львовской области: в больницу попали шестеро посетителей кафе

"В Боринский коммунальную городскую больницу (Турковский район) госпитализировали 4 человека с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" и еще 2 человека с диагнозом "острая кишечная инфекция" - в Жидачевскую центральную районную больницу. Все они 5 августа питались в кафе-баре "Степ-Леон" в Стрые", - сообщили в департаменте.

Всех людей госпитализировали. Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в гостинице "Джем", в селе Раковец Львовской области, произошло массовое отравление. За медицинской помощью обратились 30 человек. В больницу госпитализировали 25 человек, из них 24 - дети. При сборе эпиданамнеза выяснилось, что пострадавшие употребляли в пищу куриные яйца, блины, борщ со сметаной и молочную продукцию. Кроме того, отель не был зарегистрирован как оператор мощности.