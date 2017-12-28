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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Оркестр і піротехнічне шоу: стала відома програма новорічної ночі на Софійській

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Для киян і гостей столиці, які бажають святкувати Новий рік на Софійській площі, підготували насичену розважальну програму. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.

Оркестр і піротехнічне шоу: стала відома програма новорічної ночі на Софійській

Так, у ніч із 31 грудня на 1 січня програмою передбачено:

23:00-23:40 — виступ державного естрадно-симфонічного оркестру України.

23:40-23:48 — виступ франко-українського співака Поля Манандіза.

23:48-00:05 — звернення Президента України Петра Порошенка до українців. Зустріч Нового року супроводжуватиметься піротехнічним шоу.

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00:05-01:20 — проект “Діджей з оркестром” — DeluxeSound Dj’s and Kyiv Fantastic Orchestra.

01:20-01:35 — виступ “KOLA”.

01:35-02:10 — виступ “Secret Avenue”.

02:10-03:00 — виступ рок-гурту “Epolets”.

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Ведучими заходу будуть Володимир Андієвській та Марія Туманова.

Також передбачено новорічно-різдвяні заходи у кожному районі міста.

Нагадаємо, що роботу столичного метрополітену та наземного пасажирського транспорту в новорічну ніч буде подовжено на 3 години.

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