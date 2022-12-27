Організація та участь у так званих "сходках": затримано "ворів у законі" "Умку" та "Лашу Свана"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. "Вори в законі", перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, для вирішення конфліктів та координації кримінальної діяльності організували кілька так званих "сходок" за участю представників криміналітету. Правоохоронці встановили всі сфери їхньої діяльності та зв’язки. Про це УНН інформує посилаючись на Національну поліцію в Telegram.
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За інформацією поліції, на "зібраннях" вони прийняли рішення про виділення фінансової допомоги з так званого "злодійського общака" на "святкові потреби" криміналітету та "ворів в законі", які знаходяться у місцях позбавлення волі. Також наділили ширшими "повноваженнями" лідера ОЗГ - збір коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси.
Зібрані оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань і слідчими Головного слідчого управління Нацполіції у співпраці з Офісом Генерального прокурора докази стали підставою для затримання "ворів в законі" на прізвиська "Умка" та "Лаша Сван" у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за організацію та участь у злочинному зібранні.
Досудове розслідування у справі щодо поширення "ворами в законі" злочинного впливу завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.
Прокурори готують клопотання в суд щодо обрання затриманим лідерам "верхівки" злочинного світу запобіжних заходів. Відомо, що "Умка", коронований у 2014 році, та "Лаша Сван", "вор в законі" з 1995-го, здобули свої "звання" від топ-представників російського кримінального світу.