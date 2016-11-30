Опозиція Чорногорії виступила за проведення нових виборів в парламенті

Депутати помірної і радикальної опозиції Чорногорії, не згодні з підсумками виборів 16 жовтня і бойкотують роботу парламенту і вже пропустили засідання, на якому було затверджене нове скликання парламенту, вибори спікера та затвердження прем’єр-міністра та нового уряду. Правляча коаліція, сформована ДПС і представниками албанської, бошняцкої (слов’ян-мусульман) і хорватської нацменшин, а також малих партій має 42 мандати з 81, що дозволяє їй ухвалювати рішення незалежно від наявності політичних опонентів в залі засідань.

“Громадянська опозиція найближчим часом направить ДПС ініціативу про повторне проведення парламентських виборів в розумні терміни, щоб припинити бойкот роботи парламенту. Опозиція пропонує, щоб парламентські вибори пройшли, найпізніше, разом з президентськими — у березні 2018 року”, — заявив колишній спікер парламенту і лідер Соціал-демократичної партії Ранко Кривокапич.

Як повідомляв УНН, у Чорногорії парламент затвердив новий прозахідний уряд, який очолив Душко Маркович – колишній керівник розвідки країни і близький союзник давнього дотеперішнього чорногорського керівника Мила Джукановича, а також його заступник на чолі владної Демократичної партії соціалістів.