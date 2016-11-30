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Оппозиция Черногории выступила за проведение новых выборов в парламенте

Киев • УНН

 • 7155 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Оппозиционные партии Черногории вскоре направят правящей Демократической партии социалистов экс-премьера Мило Джукановича предложение о проведении внеочередных выборов в парламент. Об этом заявил бывший спикер парламента и лидер Социал-демократической партии Ранко Кривокапич, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Оппозиция Черногории выступила за проведение новых выборов в парламенте

Депутаты умеренной и радикальной оппозиции Черногории, не согласны с итогами выборов 16 октября и бойкотируют работу парламента и уже пропустили заседание, на котором было утверждено новый созыв парламента, выборы спикера и утверждение премьер-министра и нового правительства. Правящая коалиция, сформированная ДПС и представителями албанского, бошняцкогл (славян-мусульман) и хорватского нацменьшинств, а также малых партий имеет 42 мандата из 81, что позволяет ей принимать решения независимо от наличия политических оппонентов в зале заседаний.

"Гражданская оппозиция в ближайшее время направит ДПС инициативу о повторном проведении парламентских выборов в разумные сроки, чтобы прекратить бойкот работы парламента. Оппозиция предлагает, чтобы парламентские выборы прошли, самое позднее, вместе с президентскими - в марте 2018 ", - заявил бывший спикер парламента и лидер Социал-демократической партии Ранко Кривокапич.

Как сообщал УНН, в Черногории парламент утвердил новое прозападное правительство , которое возглавил Душко Маркович - бывший руководитель разведки страны и близкий союзник древнего прежнего черногорского руководителя Милая Джукановича, а также его заместитель во главе правящей Демократической партии социалистов.

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