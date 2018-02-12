ОПОРА: Рибалка потрапив до рейтингу найменш результативних нардепів Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Народний депутат від “РПЛ” Сергій Рибалка, за даними письмової реєстрації, відвідав 34 із 51 засідання сьомої сесії ВР України VIII скликання. Про це повідомляє громадянська мережа “ОПОРА”, передає УНН.
Таким чином, нардеп потрапив до списку найменш активних депутатів-мажоритарників із Дніпропетровської області.
Поряд з цим, всі 100% засідань парламенту, як за даними письмової, так і за даними електронної системи реєстрації народних депутатів, відвідав народний депутат з фракції Блоку Петра Порошенка Максим Курячий.
Також “ОПОРА” проаналізувала відповідність між письмовою та електронною реєстрацією нардепів Дніпропетровщини.
“Найбільше розходження між даними письмової та електронної реєстрації мають Дмитро Шпенов та Олександр Вілкул з фракції „Опозиційного блоку“ та Сергій Рибалка з фракції Радикальної партії Олега Ляшка”, — розповіли аналітики.
Відносно низьким є показник активності С.Рибалки під час голосування у парламенті — 15,27%, тоді як найактивнішим нардепом визнано Юрія Березу — 74,17%.
За час проведення сьомої сесії С.Рибалка всього тричі виступав із трибуни, тоді як за його колегою Віктором Галасюком було зареєстровано 31 виступ із трибуни ВР.
Нагадаємо, С.Рибалка вийшов у лідери банківського комітету за кількістю невиконаних обіцянок.
Зазначимо, наприкінці минулого року, С.Рибалку було звільнено з посади голови банківського комітету ВРУ. Оцінюючи результати його роботи, позичальники проблемних банків заявили, що він “убив довіру до комітету” і не зробив нічого корисного для мільйонів споживачів фінансових послуг.