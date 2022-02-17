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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Опитування: 55% українців вважають, що Україна має вийти з Мінських угод, якщо Росія визнає “ЛДНР”

Опитування: 55% українців вважають, що Україна має вийти з Мінських угод, якщо Росія визнає “ЛДНР”

Київ • УНН

 • 17846 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Понад 50% українців вважають, що Україна повинна вийти з Мінських угод, якщо Росія визнає так звані “ДНР” та “ЛНР”незалежними державами. Про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг", передає УНН.

Деталі

Відтак, 55% опитаних вважають, що Україна повинна вийти з Мінських угод, якщо Росія визнає так звані “ДНР” і “ЛНР” незалежними державами. 24% — проти, 21% — не визначилися з цього приводу.

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За вихід з Мінських угод за згаданих умов виступає відносна більшість населення, незалежно від регіону проживання та віку. Лише в електоральному розрізі помітна різниця в оцінці такого розвитку подій: відносна більшість опитаних виборців партій “Опозиційна платформа — За життя” та “Наші” або проти виходу з Мінських домовленостей, або ж вагаються у відповіді.

Довідка

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1722 респонденти. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Терміни проведення: 16-17 лютого 2022 р.

Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Донецьку та Луганську народні республіки”.

У документі пропонують внести до порядку денного Держдуми на лютий питання визнання “Л/ДНР”.

15 лютого депутати Держдуми Росії більшістю голосів підтримали проект від Комуністичної партії про визнання “ДНР” та “ЛНР”.

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