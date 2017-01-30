Операторів лотерей хочуть сертифікувати за стандартами Всесвітньої лотерейної асоціації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 cічня. УНН. Для подолання нелегального грального бізнесу в Україні потрібна зацікавленість і активна участь не лише лотерейних операторів, а й уряду. Про це сказав експерт Всесвітньої лотерейної асоціації — Т’єрі Пужоль, повідомляє УНН з посиланням на програму “Гра інтересів”.
Т.Пужоля запросили в Україну, оскільки у Всесвітній лотерейній асоціації саме він відповідає за безпеку лотерейної справи. Експерт був в Україні з дводенним робочим візитом, під час якого презентував розроблені Асоціацією стандарти для контролю. Це глобальний документ із 137 пунктів.
“Слід пам’ятати, що гральний бізнес — це не простий ринок. Це ринок, де боротьба з шахрайством та корупцією повинна працювати дуже чітко”, — сказав він.
Т.Пужоль також зазначив, що якщо оператор хоче чесно працювати — він має пройти сертифікацію за стандартами Всесвітньої лотерейної асоціації. Це тривалий процес, який іноді триває більше ніж півроку.
На робочу зустріч з експертом, окрім народних депутатів та представників органів влади, було запрошено усіх вітчизняних операторів державних лотерей. Однак зустріч проігнорували представники оператора “УНЛ”, який влада зараз вважає єдиним легальним гравцем на ринку.
Сам Т.Пужоль знає лише одного українського оператора лотерей — “М.С.Л.”.
“Я знаю одну українську компанію, яка є членом Всесвітньої європейської асоціації. Це „М.С.Л.“ і я впевнений, що ця компанія має такі ж смамі цінності, як і всі ми у Світовій лотерейній асоціації та європейському лотерейному бізнесі. Для того, щоб бути членом Всесвітньої лотерейної асоціації, необхідно поважати наших клієнтів і боротися з корупцією, шахрайством”, — пояснив він.
Народні депутати за результатом зустрічі запропонували на законодавчому рівні зобов’язати операторів державних лотерей проходити сертифікацію за стандартами Всесвітньої лотерейної асоціації.