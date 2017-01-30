Операторов лотерей хотят сертифицировать по стандартам Всемирной лотерейной ассоциации

Т.Пужоля пригласили в Украину, поскольку во Всемирной лотерейной ассоциации именно он отвечает за безопасность лотерейной дела. Эксперт был в Украине с двухдневным рабочим визитом, во время которого представил разработанные Ассоциацией стандарты для контроля. Это глобальный документ из 137 пунктов.

"Следует помнить, что игорный бизнес - это не просто рынок. Это рынок, где борьба с мошенничеством и коррупцией должна работать очень четко", - сказал он.

Т.Пужоль также отметил, что если оператор хочет честно работать - он должен пройти сертификацию по стандартам Всемирной лотерейной ассоциации. Это длительный процесс, который иногда длится более полугода.

На рабочую встречу с экспертом, кроме народных депутатов и представителей органов власти, пригласили всех отечественных операторов государственных лотерей. Однако встречу проигнорировали представители оператора "УНЛ", которого власть сейчас считает единственным легальным игроком на рынке.

Сам Т.Пужоль знает только одного украинского оператора лотерей - "М.С.Л.".

"Я знаю одну украинскую компанию, которая является членом Всемирной европейской ассоциации. Это "М.С.Л." и я уверен, что эта компания имеет такие же ценности, как и все мы во Всемирной лотерейной ассоциации и европейском лотерейном бизнесе. Для того, чтобы быть членом Всемирной лотерейной ассоциации, необходимо уважать наших клиентов и бороться с коррупцией, мошенничеством", - пояснил он.

Народные депутаты по результатам встречи предложили на законодательном уровне обязать операторов государственных лотерей проходить сертификацию по стандартам Всемирной лотерейной ассоциации.