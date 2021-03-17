ООС: зафіксовано п'ять обстрілів із позиціій бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Цитата:
"Російсько-окупаційні війська ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи й надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Зокрема, неподалік селища Новотошківське, противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів, а поблизу Світлодарського та Пісків – зі станкових протитанкових гранатометів.
В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл позицій українських військових з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а у передмісті селища Луганське – ще й з ручних протитанкових гранатометів.
Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед українських захисників немає.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України за добу розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 330 вибухонебезпечних предметів.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
16 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.