ООС: з початку доби обстрілів не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. З початком поточної доби на Донбасі не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню зі сторони противника. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара з посиланням на дані розвідки Об’єднаних сил, передає УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формування Російської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає", - заявив Шаравара.
Нагадаємо, 10 грудня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.