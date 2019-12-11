ООС: з початку доби обстрілів не зафіксовано

"Від початку поточної доби станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формування Російської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає", - заявив Шаравара.

Нагадаємо, 10 грудня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.