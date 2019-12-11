ООС: з початку доби обстрілів не зафіксовано

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. З початком поточної доби на Донбасі не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню зі сторони противника. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара з посиланням на дані розвідки Об’єднаних сил, передає УНН.

"Від початку поточної доби станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формування Російської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає", - заявив Шаравара.

Нагадаємо, 10 грудня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

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