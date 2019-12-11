ООС: с начала суток обстрелов не зафиксировано

КИЕВ. 11 декабря. УНН. С началом текущих суток на Донбассе не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара со ссылкой на данные разведки Объединенных сил, передает УНН.