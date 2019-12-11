ООС: с начала суток обстрелов не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. С началом текущих суток на Донбассе не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара со ссылкой на данные разведки Объединенных сил, передает УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет", - заявил Шаравара.
Напомним, 10 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.