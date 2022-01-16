ООС: внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення український боєць
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу у районі проведення операції Об’єднаних сил сьогодні отримав поранення український військовослужбовець. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС, пише УНН.
Цитата:
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню... Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - сказано у повідомленні.
Деталі
За даними пресцентру, сьогодні збройні формування Російської федерації відкривали вогонь у бік Катеринівки - з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - вказали у штабі.
Доповнення
Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.