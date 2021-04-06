ООС: бойовики відкривали вогонь біля Невельського, один боєць загинув через обстріл, ще один підірвався - на міні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув український військовослужбовець. Ще один боєць загинув через підрив на вибуховому пристрої, повідомляє УНН із посиланням на пресцентрі штабу ООС.
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"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок ворожого обстрілу, один український воїн отримав поранення, несумісні з життям.
Окрім цього, в районі операції Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.
Як наголосили в пресцентрі, на місці подій працюють командування військової частини та представники військової служби правопорядку Збройних Сил України. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 104 вибухонебезпечні предмети.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
5 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.