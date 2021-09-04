ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції. Один військовий отримав важкі поранення

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“Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби, 4 вересня, зафіксовано 1 обстріл позицій Об’єднаних сил”, — вказали у штабі.

У напрямку Старогнатівки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

“В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — тяжкий. Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм”, — додали у прес-центрі ООС.