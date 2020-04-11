ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції, троє військових отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Упродовж 11 квітня збройні формування бойовиків сім разів порушили режим припинення вогню, пише УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
“Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів.
Зранку російські найманці з напрямку населеного пункту Голубівське двічі відкривали вогонь по наших захисниках поблизу Новотошківського. В бік підрозділів Об’єднаних сил ворог випустив чотири артилерійські снаряди 122-го калібру та 28 мін 120-го калібру, а також застосував автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. По обіді з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник тричі обстріляв позиції оборонців України поруч з Новозванівкою”, — вказано у повідомленні прес-центру.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” збройні формування бойовиків з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру обстріляли українських військових неподалік Славного і Широкиного.
“Внаслідок злочинних дій російських окупантів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку, рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму „тиші“. Втрати противника уточнюються”, — додали в ООС.