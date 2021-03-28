ООС: бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Протягом поточної доби, 28 березня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків, пише УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу ООС.
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“Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом поточної доби, 28 березня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування”, — вказано у повідомленні.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ”, поблизу містечка Південне, противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.
У напрямку населеного пункту Луганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
“Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ”, — повідомили у прес-центрі.