ООС: бойовики 43 рази порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 43 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 6 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. За минулу добу внаслідок бойових дій двоє захисників України отримали поранення. Пошуки тривають. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте цілком контрольованою.
Бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 6 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відмічено також застосування мінометів калібром 120 та 82 мм. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новолуганського, Майорська, Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Красногорівки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Кам’янки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстрілював із мінометів калібром 120 мм Світлодарська та Гнутового, а калібром 82 мм — захисників Кримського, Луганського та Гнутового. Також зафіксовано чергову провокацію на ділянці розведення сторін в Станиці Луганській. Окупанти прицільно обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Внаслідок бойових дій двоє захисників України отримали поранення.
За даними розвідки двох бойовиків знищено, три дістали поранень.