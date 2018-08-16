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ООС: боевики 43 раза нарушали режим прекращения огня

Киев • УНН

 • 12045 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 43 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 6 раз с вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. За минувшие сутки в результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения. Поиски продолжаются. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики 43 раза нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, однако вполне контролируемой.

Боевики 43 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 6 раз с вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новозвановка, Светлодарска, Луганского, Новолуганское, Майорская, Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Красногоровка, Новотроицкого, Новомихайловка, Каменки, Чермалык, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из минометов калибром 120 мм Светлодарска и Гнутово, а калибром 82 мм — защитников Крымского, Луганского и Гнутово. Также зафиксировано очередную провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской. Оккупанты прицельно обстреляли наши позиции из стрелкового оружия”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения.

По данным разведки двух боевиков уничтожены, три получили ранения.

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