ООС: бойовики 36 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 36 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат наших військ немає Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 15 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойові дії, із загостренням на окремих напрямках, тривали уздовж всієї лінії зіткнення.
Бойовики минулої доби 36 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів застосовував важке озброєння.
“На Луганському напрямку інтенсивність боїв порівняно з попередньою добою значно зменшилась. Противник вкотре зірвав розведення військ в районі Станиці Луганської, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. В районі населеного пункту Новотошківське ворог припинив спроби оволодіння позиціями наших військ. На Дебальцевському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське, Світлодарськ підрозділи Об’єднаних сил зосередженим вогнем зі стрілецької зброї відповіли противнику та подавили його вогневі точки”, — йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.
На Донецькому напрямку ворог безуспішно проявляв активність у районах населених пунктів Авдіївка та Мар’їнка. Українські вйскьковослужбовці адекватним вогнем у відповідь не дозволили противнику перейти до більш активних дій.
Часткового загострення ситуація набувала на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Лебединське. Захисники Маріуполя надійно утримували позиції та не дозволили окупантам покращити своє тактичне положення.
Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат наших військ немає.
За даними розвідки одного бойовика було знищено та одного поранено.