Онкодиспансер звинуватили в дискримінації за те, що він шукає реальних утилізаторів медвідходів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Міський онкодиспансер Краматорська оголосив тендер на утилізацію небезпечних відходів. При цьому медустанова висунуло вимогу - утилізатор повинен бути реальним, а не ланкою в ланцюжку посередників, за що піддалася пресингу з боку учасників торгів, повідомляє УНН з посиланням на ProZorro.
Тендер передбачав, що переможець аукціону, який повинен відбутися сьогодні, 10 липня виконає роботи "під ключ", а саме вивезе і утилізує небезпечні відходи медустанови. Для цього онкодиспансер зажадав від учасників торгів підтвердження наявності технологічних можливостей, чим обурив останніх.
Учасники торгів закликали онкодиспансер скасувати дискримінаційні, на їхню думку, умови, аргументувавши це тим, що небезпечні відходи можна утилізувати за іншою схемою: вивезти з медустанови і віддати підрядникам на утилізацію.
Така схема одна з найпоширеніших на майданчиках ProZorro. Але проконтролювати виконання послуг потім практично неможливо, запевняють експерти.
Раніше УНН вже висвітлював один з таких тендерів, коли кінцевим утилізатором відходів в документах учасників торгів була компанія з окупованої території.