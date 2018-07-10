Онкодиспансер звинуватили в дискримінації за те, що він шукає реальних утилізаторів медвідходів

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 51809 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 105603 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 100709 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 127920 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 104614 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120030 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160518 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190062 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294962 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167298 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.5 м/с
84 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 50198 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 54449 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 50741 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 77378 перегляди
Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

25 березня, 17:34 • 38882 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 127920 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 164472 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294962 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225101 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251377 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 30579 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51886 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56633 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54922 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69133 перегляди
Актуальне
Онкодиспансер звинуватили в дискримінації за те, що він шукає реальних утилізаторів медвідходів

Онкодиспансер звинуватили в дискримінації за те, що він шукає реальних утилізаторів медвідходів

Київ • УНН

 • 7372 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Міський онкодиспансер Краматорська оголосив тендер на утилізацію небезпечних відходів. При цьому медустанова висунуло вимогу - утилізатор повинен бути реальним, а не ланкою в ланцюжку посередників, за що піддалася пресингу з боку учасників торгів, повідомляє УНН з посиланням на ProZorro.

Тендер передбачав, що переможець аукціону, який повинен відбутися сьогодні, 10 липня виконає роботи "під ключ", а саме вивезе і утилізує небезпечні відходи медустанови. Для цього онкодиспансер зажадав від учасників торгів підтвердження наявності технологічних можливостей, чим обурив останніх.

Учасники торгів закликали онкодиспансер скасувати дискримінаційні, на їхню думку, умови, аргументувавши це тим, що небезпечні відходи можна утилізувати за іншою схемою: вивезти з медустанови і віддати підрядникам на утилізацію.

Така схема одна з найпоширеніших на майданчиках ProZorro. Але проконтролювати виконання послуг потім практично неможливо, запевняють експерти.

Раніше УНН вже висвітлював один з таких тендерів, коли кінцевим утилізатором відходів в документах учасників торгів була компанія з окупованої території.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,798.50
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,050.55
Ethereum
$2,071.70