Онкодиспансер обвинили в дискриминации за то, что он ищет реальных утилизаторов медотходов

Тендер предполагал, что победитель аукциона, который должен состояться сегодня, 10 июля выполнит работы “под ключ”, а именно вывезет и утилизирует опасные отходы медучреждения. Для этого онкодиспансер потребовал от участников торгов подтверждения наличия технологических возможностей, чем возмутил последних.

Участники торгов призвали онкодиспансер отменить дискриминационные, по их мнению, условия, аргументировав это тем, что опасные отходы можно утилизировать по другой схеме: вывезти с медучреждения и отдать подрядчикам на утилизацию.

Такая схема одна из самых распространенных на площадках ProZorro. Но проконтролировать выполнение услуг потом практически невозможно, уверяют эксперты.

Ранее УНН уже освещал один из таких тендеров, когда конечным утилизатором отходов в документах учасников торгов числилась компания из оккупированной территории.