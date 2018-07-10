Онкодиспансер обвинили в дискриминации за то, что он ищет реальных утилизаторов медотходов

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 54002 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106300 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127702 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135019 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170842 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153949 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141568 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130490 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182530 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

9 марта, 19:16 • 27593 просмотра
Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

9 марта, 19:33 • 30949 просмотра
Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

9 марта, 19:50 • 19483 просмотра
В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

9 марта, 20:23 • 19365 просмотра
"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

9 марта, 20:44 • 17845 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 148048 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 182530 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 190165 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 200625 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 257598 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 170842 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 108246 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112448 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 114313 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113536 просмотра
Актуальное
Онкодиспансер обвинили в дискриминации за то, что он ищет реальных утилизаторов медотходов

Онкодиспансер обвинили в дискриминации за то, что он ищет реальных утилизаторов медотходов

Киев  •  УНН

 • 7372 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Городской онкодиспансер Краматорска объявил тендер на утилизацию опасных отходов. При этом медучреждение выдвинуло требование – утилизатор должен быть реальным, а не звеном в цепочке посредников, за что подвергся прессингу со стороны участников торгов, сообщает УНН со ссылкой на ProZorro.

Тендер предполагал, что победитель аукциона, который должен состояться сегодня, 10 июля выполнит работы “под ключ”, а именно вывезет и утилизирует опасные отходы медучреждения. Для этого онкодиспансер потребовал от участников торгов подтверждения наличия технологических возможностей, чем возмутил последних.

Участники торгов призвали онкодиспансер отменить дискриминационные, по их мнению, условия, аргументировав это тем, что опасные отходы можно утилизировать по другой схеме: вывезти с медучреждения и отдать подрядчикам на утилизацию.

Такая схема одна из самых распространенных на площадках ProZorro. Но проконтролировать выполнение услуг потом практически невозможно, уверяют эксперты.

Ранее УНН уже освещал один из таких тендеров, когда конечным утилизатором отходов в документах учасников торгов числилась компания из оккупированной территории.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы