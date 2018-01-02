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Омелян назвав розмір штрафу за перевищення швидкості з нового року

Київ • УНН

 • 25996 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Відтепер за перевищення швидкості у населених пунктах штраф становитиме 3 400 грн. Про це нагадав міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook, передає УНН.

Омелян назвав розмір штрафу за перевищення швидкості з нового року

"1 січня значно підвищені штрафні санкції. За керування автомобілем без прав штраф зростає у 20 разів - до 10 200 грн. А за повторне таке порушення - 40 800 грн", - зазначив він.

З його слів, особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року - 40 800 гривень.

"Відтепер за перевищення швидкості в населених пунктах штраф становитиме 3 400 грн. Раніше він був 510 грн", - вказав В.Омелян.

"За те, що водій залишив місце ДТП, тепер доведеться заплатити 3 400 замість 225 грн раніше", - додав міністр.

До того ж, за словами В.Омеляна, таке порушення передбачає можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до шести місяців.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року автомобілісти повинні будуть рухатись у населених пунктах з максимальною швидкістю у 50 км/год.

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