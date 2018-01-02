Омелян назвав розмір штрафу за перевищення швидкості з нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Відтепер за перевищення швидкості у населених пунктах штраф становитиме 3 400 грн. Про це нагадав міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook, передає УНН.
"1 січня значно підвищені штрафні санкції. За керування автомобілем без прав штраф зростає у 20 разів - до 10 200 грн. А за повторне таке порушення - 40 800 грн", - зазначив він.
З його слів, особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року - 40 800 гривень.
"Відтепер за перевищення швидкості в населених пунктах штраф становитиме 3 400 грн. Раніше він був 510 грн", - вказав В.Омелян.
"За те, що водій залишив місце ДТП, тепер доведеться заплатити 3 400 замість 225 грн раніше", - додав міністр.
До того ж, за словами В.Омеляна, таке порушення передбачає можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до шести місяців.
Нагадаємо, з 1 січня 2018 року автомобілісти повинні будуть рухатись у населених пунктах з максимальною швидкістю у 50 км/год.