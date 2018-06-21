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Омбудсмену РФ зняли заборону на в'їзд в Україну

Омбудсмену РФ зняли заборону на в'їзд в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко зняв російському омбудсмену Тетяні Москальковій заборону на в’їзд до України, щоб вона могла відвідати утримуваних росіян. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі “Громадського”, передає УНН.

“У Москалькової знята заборона на в’їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в’їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну”, — сказала Денісова.

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Омбудсмен також нагадала, що згідно з домовленостями Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним, візити російського омбудсмена мають відбуватися паралельно з візитами українського омбудсмена до утримуваних Росією українців.

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Раніше Денісовій у РФ поставили умову для зустрічі із Сенцовим.

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