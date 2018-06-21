Омбудсмену РФ зняли заборону на в'їзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко зняв російському омбудсмену Тетяні Москальковій заборону на в’їзд до України, щоб вона могла відвідати утримуваних росіян. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі “Громадського”, передає УНН.
“У Москалькової знята заборона на в’їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в’їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну”, — сказала Денісова.
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Омбудсмен також нагадала, що згідно з домовленостями Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним, візити російського омбудсмена мають відбуватися паралельно з візитами українського омбудсмена до утримуваних Росією українців.
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Раніше Денісовій у РФ поставили умову для зустрічі із Сенцовим.