Омбудсмену РФ сняли запрет на въезд в Украину

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину", - сказала Денисова.

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Омбудсмен также напомнила, что согласно договоренностям Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, визиты российского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к удерживаемым Россией украинцам.

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Ранее Денисовой в РФ поставили условие для встречи с Сенцовым.