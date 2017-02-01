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Омбудсмен розраховує на переміщення українських ув’язнених з Криму найближчим часом

Омбудсмен розраховує на переміщення українських ув’язнених з Криму найближчим часом

Київ • УНН

 • 9983 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська сподівається, що ув’язнених, які перебували в установах відбування покарань станом на 2014 рік на території окупованого нині Криму та висловили бажання відбувати покарання та материковій частині України, буде переміщено на материкову частину України найближчим часом. Про це Омбудсмен заявила під час інтернет-конференції, передає УНН.

"У рамках взаємодії із омбудсменом Російської Федерації ми дійшли згоди про те, що ув’язнені, які перебували в установах виконання покарань в Криму станом на березень 2014 року та висловили відповідне бажання, мають бути переміщені в установи виконання покарань Херсона та Миколаєва. Але станом на сьогодні виконати цю домовленість поки не вдалось, хоча я й не залишаю надії на те, що таке переміщення буде найближчим часом", - сказала Омбудсмен.

Також В.Лутковська зазначила, що кількість переміщення в’язнів до материкової частини України залежить від багатьох обставин.

"Кількість тих, хто підлягатиме такому переміщенню, буде залежати від багатьох обставин. Наша домовленість була стосовно 16 осіб, це, зокрема, ті, хто звернувся і до мене, і до російського омбудсмена із відповідним проханням. Якщо вдасться здійснити цю домовленість, можна буде думати про наступні кроки", - розповіла вона.

Як повідомляв УНН, 23 січня мін'юст РФ повідомив про отримання згоди від української сторони прийняти громадян України, які відбувають покарання за гратами в анексованому Криму.

В офісі Омбсудмена тоді підтвердили, що Росія готова передати низку засуджених українців з Криму.

Нагадаємо, В.Лутковська повідомила, що обмін і передача політв'язнів у РФ перебуває є питанням з політичної сфери.

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