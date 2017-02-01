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Омбудсмен рассчитывает на перемещение украинских заключенных из Крыма в ближайшее время

Омбудсмен рассчитывает на перемещение украинских заключенных из Крыма в ближайшее время

Киев • УНН

 • 9981 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская надеется, что заключенных, которые находились в учреждениях отбывания наказаний по состоянию на 2014 год на территории оккупированного ныне Крыма и выразили желание отбывать наказание на материковой части Украины, будут перемещены на материковую часть Украины в ближайшее время. Об этом Омбудсмен заявила во время интернет-конференции, передает УНН.

"В рамках взаимодействия с омбудсменом Российской Федерации мы договорились о том, что заключенные, которые находились в учреждениях исполнения наказаний в Крыму по состоянию на март 2014 года и выразили соответствующее желание, должны быть перемещены в учреждения исполнения наказаний Херсона и Николаева. Но по состоянию на сегодня выполнить эту договоренность пока не удалось, хотя я и не оставляю надежды на то, что такое перемещение будет в ближайшее время", - сказала Омбудсмен.

Также В.Лутковская отметила, что количество перемещенных заключенных на материковую часть Украины зависит от многих обстоятельств.

"Количество тех, кто подлежит такому перемещению, будет зависеть от многих обстоятельств. Наша договоренность была в отношении 16 человек, это, в частности, те, кто обратился и ко мне, и к российскому омбудсмену с соответствующей просьбой. Если удастся осуществить эту договоренность, можно будет думать о следующих шагах", - рассказала она.

Напомним, В.Лутковская сообщила, что обмен и передача политзаключенных в РФ является вопросом из политической сферы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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