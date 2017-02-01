Омбудсмен рассчитывает на перемещение украинских заключенных из Крыма в ближайшее время

"В рамках взаимодействия с омбудсменом Российской Федерации мы договорились о том, что заключенные, которые находились в учреждениях исполнения наказаний в Крыму по состоянию на март 2014 года и выразили соответствующее желание, должны быть перемещены в учреждения исполнения наказаний Херсона и Николаева. Но по состоянию на сегодня выполнить эту договоренность пока не удалось, хотя я и не оставляю надежды на то, что такое перемещение будет в ближайшее время", - сказала Омбудсмен.

Также В.Лутковская отметила, что количество перемещенных заключенных на материковую часть Украины зависит от многих обстоятельств.

"Количество тех, кто подлежит такому перемещению, будет зависеть от многих обстоятельств. Наша договоренность была в отношении 16 человек, это, в частности, те, кто обратился и ко мне, и к российскому омбудсмену с соответствующей просьбой. Если удастся осуществить эту договоренность, можно будет думать о следующих шагах", - рассказала она.

Напомним, В.Лутковская сообщила, что обмен и передача политзаключенных в РФ является вопросом из политической сферы.