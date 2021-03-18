Олімпіада-2020: організатори Ігор у Токіо обговорять присутність іноземних уболівальників 20 березня

Деталі

Дата зустрічі була зрушена на більш ранній термін. Раніше Kyodo повідомляло, що вона повинна була пройти 22 березня. У зустрічі візьмуть участь керівництво Міжнародного олімпійського комітету і Міжнародного паралімпійського комітету, уряд Японії, адміністрація Токіо і оргкомітет Ігор.

Уряд Японії, за даними агентства, вже фактично прийняв рішення проводити Ігри без іноземних уболівальників. Такої ж позиції, згідно з опитуваннями громадської думки, дотримуються і самі японці.

Контекст

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

В даний час в Японії діє фактична заборона на видачу нових віз громадянам усіх країн і регіонів світу в зв’язку з виявленням у Великій Британії нового штаму коронавірусу. Ця заборона набула чинності 28 грудня минулого року, спочатку цей захід повинен був діяти до кінця січня, проте потім його продовжили поряд з режимом НС до 21 березня.

Однак навіть після повного зняття режиму НС МЗС Японії на якийсь час збереже заборону на видачу нових віз іноземцям. Зараз в країну можуть в’їхати тільки громадяни Японії та іноземці, які мають довгострокові візи і які постійно проживають в Японії.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Японії 451 186 випадків захворювання, 8 717 людей загинули.