Олімпіада-2020: Ігри у Токіо пройдуть без іноземних глядачів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Уряд Японії заборонить іноземним уболівальникам приїжджати на Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо влітку 2021 року. Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на анонімні джерела, пише УНН.
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За словами співрозмовників агентства, влада побоюється погіршення ситуації з пандемією в країні і завезення нових, більш заразних штамів коронавірусу з-за кордону.
До кінця місяця японська сторона проведе зустріч з Міжнародним олімпійським комітетом, на якій буде прийнято формальне рішення по іноземним уболівальникам.
Організатори Олімпіади також мають намір провести без глядачів церемонію старту естафети олімпійського вогню, яка запланована на 25 березня. Що стосується самих Ігор, вони можуть відбутися як за зачиненими дверима, так і при обмеженій кількості глядачів з Японії.
Контекст
Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти влітку 2020 року, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу. Олімпіада в японській столиці пройде з 23 липня по 8 серпня 2021 року, Паралімпіада — з 24 серпня по 5 вересня.
Через пандемію в Японії вже діє заборона на видачу нових віз іноземцям. В країну можуть в’їжджати тільки громадяни Японії та іноземці, які мають довгострокові візи або постійно проживають там.