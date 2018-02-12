Олімпіада-2018: Німеччина зберегла лідерство у медальному заліку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. В південнокорейському Пхьончхані підійшов до завершення другий змагальний день протягом якого розіграли сім комплектів нагород, інформує УНН з посиланням на сайт Олімпіади.

Перебувати на першому щаблі продовжує Німеччина у якої три “золота” та 1 “бронза”. На другому місці розташовується команда Нідерландів — 2 “золоті”, 2 “срібні” та 3 бронзові медалі. На третьому — збірна Норвегії (1, 4, 3).

Загалом вже 14-ть національних команд вибороли хоча б по-одній медалі.

Примітно, що шість країн вперше виступають на своїх перших зимових іграх: Малайзія, Сінгапур, Еквадор, Еритрея, Косово і Нігерія.

Нагадаємо, що після стартового офіційного змагального дня німці також були лідерами у турнірній таблиці.

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