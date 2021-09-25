"Олександрія" здобула п'яту звитягу в сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. В дев'ятому турі Української Прем'єр-ліги до ФК "Олександрія" завітав один із аутсайдерів чемпіонату – ФК "Маріуполь", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Олександрії".
Деталі
З перших хвилин поєдинку олександрійці заволоділи ініціативою, практично не випускаючи суперника з-за меж власного штрафного майданчика. Андрій Цуріков, Макс Третьяков, Кирило Ковалець мали забивати ще на початку зустрічі. Проте гості відкрили першими. На 25 хвилині після стандарту Мишньов влучив в поперечину, а на добиванні першим був Спировські — 0:1.
За десять хвилин олександрійці зрівняли рахунок. Кирило Ковалець заробив пенальті, який чітко реалізував Макс Третьяков.
Після перерви підопічні Остапа Маркевича грали на утримання результату, проте це не завадило містянам забити вдруге. Спрацювала заміна Юрія Гури. Олег Кожушко, який замінив Макса Третьякова, після подачі від Кирила Ковальця вивів команду уперед на 86 хвилині. З таким рахунком команди завершили матч — 2:1.
Доповнення
Для “Олександрії” цей виграш став п’ятим у сезоні — 17 очок і четвертий рядок турнірної таблиці. “Маріуполь” передостанній — 4.