“Олександрія” зазнала поразки на старті групового раунду Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Матч першого туру групового етапу Ліги Європи "Вольфсбург" – "Олександрія" завершився на користь іменитого суперника з Німеччини, повідомляє УНН з посиланням на сайт українського клубу.
На 20 хвилині після багатоходівки Ваут Вегхорст зробив передачу на Максимільяна Арнольда, той з відстані 25 метрів пробив по воротах, і, на диво, в простому ігровому моменті помилився капітан гостей Юрій Паньків. М’яч ковзнув по рукавиці, й таки потрапив до воріт — 1:0.
А вже за хвилину наші земляки організували потужну контратаку. Бракувало тільки точного завершального удару. В найвигідніщій позиції в цьому ігровому епізоді був Олексій Довгий.
На 24 хвилині Адмір Мехмеді прийняв м’яч справа у штрафному майданчику олександрійців, і красивим ударом відправив його у верхній кут воріт — 2:0.
В другому таймі головний тренер олександрійців Володимир Шаран провів заміну. Замість Олексія Довгого на поле вийшов креативний Кирило Ковалець. Другий тайм почався з масованих атак олександрійців, й відразу в “Олександрії” з’явилися шанси забити у ворота “Вольфсбурга”.
На 66 хвилині Кевін Мбабу збив Дмитра Шастала, який щойно вийшов на заміну, вкотре Дмитро Гречишкін виконував стандарт, і Євген Банада з гострого кута відкрив лік голам, забитим “Олександрією” в груповому етапі Ліги Європи.
А вже за хвилину стрімка атака “Вольфсбурга” завершилася взяттям воріт української команди. Адмір Мехмеді з правого флангу зробив прострільну передачу і Йосип Брекало в один дотик надіслав м’яч у ворота підопічних Володимира Шарана. Перед цим було неприємне зіткнення Юрія Паньківа з Марселем Тіссераном. Останній змушений був залишити поле, його замінив Джефрі Брума.
Всі спроби олександрійців скоротити рахунок у матчі виявилися марними — 3:1.
Склади команд:
“Вольфсбург”: Павао Перван, Йосип Брекало (Лукас Нмеча, 76 хвилина), Ваут Вегхорст, Яннік Герхардт, Адмір Мехмеді (Ренато Штеффен, 86’), Жером Руссийон, Кевін Мбабу, Джошуа Гилявоги (К), Максимільян Арнольд, Робін Кнохе, Марсель Тіссеран (Джефрі Брума, 70’).
Олександрія: Юрій Паньків (К), Олексій Довгий (Кирило Ковалець, 46’), Максим Третьяков (Дмитро Шастал, 65’), Денис Мірошніченко, Гліб Бухал, Валерій Лучкевич (Євген Протасов, 81’), Артем Сітало, Павло Пашаєв, Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Каспарс Дубра.