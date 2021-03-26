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Олександр Конотопський: Дія City - це абсолютно конкурентоспроможна юрисдикція

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Концепція Дія City передбачає запровадження найкращих у Європі податкових умов. Це дозволить українським ІТ-компаніям працювати і розвиватись вдома, а не шукати кращих юрисдикцій за кордоном. Таку думку висловив засновник і CEO Ajax Systems Олександр Конотопський на пресконференції, присвяченій презентації доопрацьованого основного законопроєкту про Дія City № 4303.

“На сьогоднішній день те, що було запропоновано в рамках Дія City — це найкращий режим в Європі з точки зору податків. Це абсолютно конкурентоспроможна юрисдикція. Це реальна можливість працювати у себе вдома, нікуди не виїжджаючи”, — зазначив він.

Водночас Олександр Конотопський підкреслив, що діюча наразі в країні система — неконкурентоспроможна. Сьогодні у багатьох країнах світу створюються особливі умови для ІТ-бізнесу, які набагато вигідніші, ніж ті, що діють в Україні. Крім цього в країні бізнес часто зазнає утисків.

Тому, за його словами, також важливі норми, які закладені в Дія City, щодо правового захисту учасників ринку.

“Наприклад, сьогодні експорт України становить близько 50 млрд доларів, а обсяг продажу наушників Airpods — в межах 15 млрд доларів. Потрібно створити талановитим людям умови, щоб вони створювали цінності, інших варіантів немає”, — додав він.

Нагадаємо, Дія City — це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який запроваджує комплекс стимулів для розвитку України як високотехнологічної цифрової держави. Наразі триває активна робота щодо розробки його законодавчої бази.

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