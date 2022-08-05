Окупанти вночі з «Градів» та «Ураганів» обстріляли Дніпропетровську область
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram повідомив, що окупанти вночі обстріляли 2 райони області. Про це інформує УНН.
Деталі
Російська армія накрила вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький.
По Нікополю ворог двічі поцілив з «Градів». У місто прилетіло 40 реактивних снарядів.
Пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Сталося загорання на місцевому підприємстві - знищений автобус та кілька автівок.
На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59. Є руйнування житла. Виведений з ладу газовід.
По Криворізькому району ударили з «Ураганів» та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади.
Люди в обох випадках – неушкоджені.
Нагадаємо
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про "прильоти" біля міста Запоріжжя.