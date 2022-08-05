Оккупанты ночью из «Градов» и «Ураганов» обстреляли Днепропетровскую область

Детали

Российская армия накрыла огнем два района – Никопольский и Криворожский.

По Никополю враг дважды попал из «Градов». В город прилетели 40 реактивных снарядов.

Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек. Произошло возгорание на местном предприятии – уничтожен автобус и несколько автомобилей.

На Мировскую общину враг направил ракету X-59. Есть разрушение жилья. Выведен из строя газовод.

По Криворожскому району ударили с «ураганов» и ствольной артиллерии. Во вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская общины.

Люди в обоих случаях – невредимы.

Напомним

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о "прилетах" возле города Запорожья.