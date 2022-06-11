Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Під обстрілами Миколаївський та Баштанський райони - Широківська, Інгульська, Березнегуватська, Галіцинівська громади. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазаєва, передає УНН.
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«Нажаль, після влучання в житловий будинок в селі Лімани, є загиблі. Співчуття рідним. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 8 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу», - повідомила Замазаєва у своєму Телеграм-каналі.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 243 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 94 постраждалих отримали допомогу амбулаторно
У поліції Миколаївської області додали, що правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів, вчинених російськими військами. За кожним фактом розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 КК України, розслідування яких триває.