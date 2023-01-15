Окупанти обстріляли лікарню на Херсонщині

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“Рашисти продовжують воювати з лікарнями на Херсонщині. Щойно російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля зазнала пошкоджень. На щастя, через цю ворожу атаку люди не постраждали”, – повідомив Янушевич у своєму Телеграм.

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Російські окупанти сьогодні завдали черговорого удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок атаки, дві людини попередньо, отримали поранення.