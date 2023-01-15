Оккупанты обстреляли больницу на Херсонщине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Российские оккупанты обстреляли больницу в Херсонской области. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом информирует председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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“Рашисты продолжают воевать с больницами на Херсонщине. Только что российские оккупанты обстреляли одно из городских медицинских учреждений Херсона. Здание получило повреждения. К счастью, из-за этой вражеской атаки люди не пострадали”, – сообщил Янушевич в своем Телеграм.
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Российские оккупанты сегодня нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона. В результате атаки, два человека предварительно, получили ранения.