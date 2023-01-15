Оккупанты обстреляли больницу на Херсонщине

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“Рашисты продолжают воевать с больницами на Херсонщине. Только что российские оккупанты обстреляли одно из городских медицинских учреждений Херсона. Здание получило повреждения. К счастью, из-за этой вражеской атаки люди не пострадали”, – сообщил Янушевич в своем Телеграм.

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Российские оккупанты сегодня нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона. В результате атаки, два человека предварительно, получили ранения.