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Окупанти обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. На Донбасі бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, передає УНН.

“Унаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів — пробито бетонні перекриття. Персонал переховувався в бомбосховищі”, — розповіли у МТОТ.

Зазначається, що станом на 10 ранку неділі станція працювала в штатному режимі.

Нагадаємо, 9 лютого бойовики обстріляли безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

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