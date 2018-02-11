Окупанти обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На Донбасі бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, передає УНН.
“Унаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів — пробито бетонні перекриття. Персонал переховувався в бомбосховищі”, — розповіли у МТОТ.
Зазначається, що станом на 10 ранку неділі станція працювала в штатному режимі.
Нагадаємо, 9 лютого бойовики обстріляли безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.