ОІ-2020: Міжнародна боксерська асоціація зменшила кількість вагових категорій

Жінки на Олімпіаді будуть боксувати в п’яти вагах — 51 кг, 57 кг, 60 кг, 69 кг і 75 кг. Всього на Ігри поїдуть 72 спортсменки.

“Відверто скажу, до такого рішення ми були готові, адже розмови стосовно зміни та скорочення кількості вагових в чоловічому боксі ходили вже давно. Всі очікували лише офіційного підтвердження. Можу сказати лише одне, що якщо AIBA прийняла такі зміни, то ми їх також мусимо прийняти, скорегувати дещо плани підготовки та продовжувати наполегливо працювати. Проте, як на мене, то в легких вагах різниця між категоріями в 5-6 кг це дещо забагато. Проте, знову ж таки, пристосуємось і до таких змін. Тим паче, що відбір на Олімпіаду та самі ігри пройдуть вже у нових вагових категоріях”, — зазначив головний тренер Національної збірної України серед чоловіків Дмитро Сосновський.

Варто зазначити, що було встановлено ліміт на участь професіоналів для участі в кваліфікації на Олімпійських іграх — у боксера кількість поєдинків не має перевищувати 15 проведених професійних боїв.