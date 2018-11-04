ОИ-2020: Международная боксерская ассоциация уменьшила количество весовых категорий

Женщины на Олимпиаде будут боксировать в пяти весах — 51 кг, 57 кг, 60 кг, 69 кг и 75 кг. Всего на Игры поедут 72 спортсмена.

“Откровенно скажу, к такому решению мы были готовы, ведь разговоры относительно изменения и сокращения количества весовых в мужском боксе ходили уже давно. Все ожидали лишь официального подтверждения. Могу сказать только одно, что если AIBA приняла такие изменения, то мы их также должны принять, скорректировать несколько планы подготовки и продолжать упорно работать. Однако, как по мне, то в легких весах разница между категориями в 5-6 кг это несколько многовато. Однако, опять же, приспособимся и к таким изменениям. Тем более, что отбор на Олимпиаду и сами игры пройдут уже в новых весовых категориях”, - отметил главный тренер Национальной сборной Украины среди мужчин Дмитрий Сосновский.

Стоит отметить, что был установлен лимит на участие профессионалов для участия в квалификации на Олимпийских играх — у боксера количество поединков не должен превышать 15 проведенных профессиональных боев.