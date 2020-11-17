Офіційно: сімейним лікарям підвищили ставку за пацієнта

“Вчора вступила в дію, була опублікована постанова уряду, яка вносить певні зміни в процес надання медичної допомоги. Перше, піднята капітаційна ставка, тобто заробітна плата нашим сімейним лікарям, вона складала на одного хворого 600 грн, зараз буде до кінця року, починаючи з 1 листопада, складати 651 грн”, — повідомив голова МОЗ.

Також, за його словами, у постанові врегульовано питання, що робити при коронавірусі, якщо немає сімейного лікаря.

“У цій постанові, якщо у вас немає сімейного лікаря і ви захворіли на COVID-19, вам зобов’язана амбулаторія, сімейні лікарі надати цю медичну допомогу, навіть якщо у вас немає відповідних декларацій. Декларацію ви заключите потім, коли одужаєте. Зараз головне, щоб була надана ця медична допомога...”, — розповів Степанов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення капітаційної ставки за пацієнтів для сімейних лікарів.