Офіційно: сімейним лікарям підвищили ставку за пацієнта
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Постанова Кабінету міністрів про підвищення на 51 гривню розміру оплати за надання медичної допомоги одному пацієнту протягом визначеного періоду сімейним лікарям набула чинності. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Вчора вступила в дію, була опублікована постанова уряду, яка вносить певні зміни в процес надання медичної допомоги. Перше, піднята капітаційна ставка, тобто заробітна плата нашим сімейним лікарям, вона складала на одного хворого 600 грн, зараз буде до кінця року, починаючи з 1 листопада, складати 651 грн”, — повідомив голова МОЗ.
Також, за його словами, у постанові врегульовано питання, що робити при коронавірусі, якщо немає сімейного лікаря.
“У цій постанові, якщо у вас немає сімейного лікаря і ви захворіли на COVID-19, вам зобов’язана амбулаторія, сімейні лікарі надати цю медичну допомогу, навіть якщо у вас немає відповідних декларацій. Декларацію ви заключите потім, коли одужаєте. Зараз головне, щоб була надана ця медична допомога...”, — розповів Степанов.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення капітаційної ставки за пацієнтів для сімейних лікарів.