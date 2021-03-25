Офіційно: Миколаївщина 27 березня переходить до “червоної” зони

Немчінов повідомив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Цитата

“За результатами Державна комісія вирішила встановити: — з 00 години 00 хвилин 27 березня 2021 р. „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Миколаївської області та застосувати на території Миколаївської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для „червоний“ рівня епідемічної небезпеки”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

У 19 регіонах України станом на 25 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, за добу у цей перелік потрапили ще дві області. Уже 10 областей та Київ перебувають у “червоній” зоні за поширенням коронавірусу — додалися Миколаївщина і Черкащина.