Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Станом на 22 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.057600 грн за долар;
33.698600 грн за євро;
0.365480 грн за російський рубль;
39.059000 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 21 квітня курс усіх валют, крім долара, впав.